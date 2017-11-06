Мешканці двох сецесійних будинків Львова дочекались реставрації аварійних балконів

У Львові активно реставрують балкони старовинних будинків міста. Зокрема зараз проводиться капітальний ремонт на вулиці Павлова, 1 і 2: відновлюють сім балконів, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ці два будинки є дуже гарними сецесійними об’єктами. Їхні балкони були в дуже поганому стані, сама плита була жахливою і решітки потребували реставрації. Роботи розпочались у липні 2017 року. Їх виконує підрядна організація ТзОВ «Реставрація Стиль», – сказала начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко.

Згідно укладеного договору вартість робіт в будинку на вулиці Ак. Павлова, 1 буде становити 202 950 грн з ПДВ, а вартість робіт на будинку Ак. Павлова, 2 – 215 141 грн з ПДВ. Всі гроші на реставрацію цих балконів надходять з міського бюджету.

«По Павлова, 1 ми проводимо реставрацію балконів: відновлювали плити, гідроізоляцію, зрізали перила, нарощували плиту, ремонтували консолі, підбирали ідентичний до фасаду колір,… До кінця місяця плануємо закінчити тут роботи», – розповів директор підрядної організації «Реставрація стиль» Руслан Кузик.

Це далеко не єдиний об’єкт у Львові, де зараз реставрують балкони.

«Цього року у нас завершено 17 балконів на 6 будинках. Частина з них була розпочата в 2016 році. Цьогоріч ми розпочали роботи на 48 балконах на 12 будинках. Не знаю, чи всі з них будуть завершені 2017 році, але деякі все ж завершать», – додала Лілія Онищенко.

Фото: Львівський портал