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Львівська гімнастка Христина Погранична здобула п’ять золотих медалей на міжнародному турнірі у Бельгії

Вероніка Рой

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Шість золотих та одну бронзову медалі везуть до Львова гімнастки-художниці з міжнародного турніру  Happy Cup 2017, який відбувся вихідними у Бельгії.

Вихованки спортивного клубу «Ніка» успішно виступили на престижному міжнародному турнірі з художньої гімнастики Happy Cup 2017.

Христина Погранична, яка на сьогодні є найкращою юніоркою України, вразила своєю майстерністю і глядачів, і суддів. Вона здобула перемогу і в багатоборстві, і в усіх фіналах, виборовши п’ять золотих медалей.

Юна вихованка клубу «Ніка», Луїза Любімова (2008 р.н.) блискуче виконала вправи без предмета та з обручем і перемогла серед учасниць своєї вікової категорії.

Володаркою бронзової медалі стала Мілена Крилова (2007 р.н.) за вправи без предмета і з булавами.

Антоніна Коцюбинська (2007р.н.) за вправи без предмета і з обручем посіла четверте місце. Анастасія Гурська (2005 р.н.) увійшла в десятку кращих своєї категорії. Ірина Борисенко посіла 21 місце у багатоборстві серед 53 юніорів турніру.

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