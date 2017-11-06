Lviv startup days: львів’ян вчитимуть, як започаткувати власний бізнес

У Львові 20-22 листопада триватимуть Lviv Startup Days – два дні насичені мотиваційними виступами, лекціями та презентаціями корисними для тих, хто розпочав чи планує розпочати інноваційний бізнес.

«Ми хочемо анонсувати Lviv startup days: протягом двох днів у Львові триматиме ряд мотиваційних зустрічей. Окрім того, буде презентація окремих кейсів для роботи зі стартапом. Ми плануємо, що все розпочинатиметься з мотиваційних заходів, а ввечері відбуватимуться презентації певних ресурсів: краудфандинг. Під час таких заходів людина, що започатковує бізнес, буде розуміти, де можна отримати гроші на свою ідею. Також у межах Lviv startup days відбудеться пітчинг проектів, під час якого можна буде випробувати свою ідею. Під час заходу ми говоритимемо про різні освітні платформи, де можна буде вчитися стартапам», – зазначив заступник міського голови Львов Андрій Москаленко.

«У Львові доволі стрімко розвивається кілька галузей креативного підприємництва. Багато є різних стартапів і це не обов’язково ІТ, адже це може бути і гастрономічний стартап чи виробництво одягу. Але нам бракує майданчиків для того, щоб ці люди, які починають щось створювати, могли про себе розповісти, могли чогось навчитися.

Місту потрібен спільнокошт – інструмент для того, щоб люди могли розповісти про свою ідею і знайти фінансування для її реалізації. Також людям потрібна інформація про те, що вже є у місті для їх підтримки.

У нас є стартап школа від ІТ Кластеру, є така школа від НУ «Львівська політехніка», зараз відкривається спеціальність на економічному факультеті ім. Івана Франка, maker space, де буде стартап школа тощо. Ми хочемо, щоб впродовж двох Lviv startup days, люди, які були стартаперами і стали відомими бізнесменами, розповіли про те, що потрібно робити і як слід діяти. У межах заходу ми хочемо, щоб люди, які цікавляться креативних бізнесом, отримали інформацію про те, де вони можуть довчитися.

Також, у межах проведення Lviv startup days буде цілком практичний захід «Старпери проти стартаперів», під час якого відомі бізнесмени, які досягли серйозних успіхів, будуть відбирати проекти і , можливо, вони навіть отримають фінансування від бізнесу», – зазначив Всеволод Поліщук, ГО «Креативне місто».

«Lviv startup days – це захід, який дозволить не лише повірити у власний стартап, а й скерувати його у правильне, продуктивне русло. Окрім моря натхнення та мотивації від досвідчених підприємців та людей, які успішно розпочали власні стартапи, ми хочемо обговорити важливість теми спільнокошту для міста та дуже трендову тему розвитку креативних районів, і порівнювати та обговорювати будемо приклад Львова та Вільнюса. Ну і, звісно ж, освіта – це знову чи не найважливіша тема у програмі. Про освіту та її інноваційні підходи будемо говорити з директором Демократичної школи Литви, який успішно розвиває свій соціальний бізнес і стає ментором для державних шкіл в країні. Плануємо познайомити його з нашими приватними та державними школами, адже обмін досвідом – безцінний ресурс. Програма заходу вибудувана таким чином, щоб кожен зміг відвідати усі заходи без можливості обирати один з двох, тому ми очікуємо максимального наповнення учасників, тим більше, що участь для всіх є абсолютно безкоштовною», – зазначила координатор заходу Яна Пекун.

«Уже вкотре нам дуже приємно працювати разом у команді з Львівською міською радою. Якщо говорити про другий день Lviv startup days, то ми радо підтверджуємо те, що осінь креативних проектів триває, ми гарно стартували 8 вересня, коли у Lem Station відкрили конкурс студентських стартап проектів. За цей час ми провели лекторії для студентів і команд, станом на сьогодні маємо найсильніші та найцікавіші проекти. Власне, 21 листопада о 18.00 ми запрошуємо всіх гостей на презентацію цих стартап проектів.

Під час того, як відбувалися лекторії, як наші студенти отримували менторську підтримку від сьогоднішніх відомих львівських бізнесменів, у них відкривалися очі на сучасний бізнес, вони отримали багато корисних порад про те, як бути успішним і як не боятися просувати на ринок свою стартап ідею. Хочеться відмітити те, що спрямування цих стартап проектів є дуже різним: це не лише комерційний напрям, але і є багато проектів соціального спрямування і необхідних для вирішення проблем розвитку міста», – зазначила заступник декана Економічного факультету ЛНУ ім.Івана Франка Ірена Барилюк.