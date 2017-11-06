Директори шкіл більше не зможуть перебувати на посаді довше 12 років, - Гриневич

Відповідно до нового Закону «Про освіту» директори шкіл обиратимуться виключно на конкурсній онові терміном на 6 років. Про це в інтерв’ю Українській правді розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

За її словами, директор зможе перебувати на посаді не більше двох термінів, тобто 12 років.

«У нас сьогодні директори працюють на різних засадах. Є ті, які працюють на засадах строкового контракту, і є ті, які працюють на безстрокових трудових угодах.

Під час впровадження закону всіх директорів, які працюють на безстрокових трудових угодах, ми запропонуємо перевести на строкові трудові угоди на найбільший передбачений термін – 6 років. Це й буде вважатися їхньою першою каденцією», – пояснила міністр.

«Для тих директорів, які сьогодні перебувають на строкових угодах, це буде вважатися їхньою першою каденцією», – додала вона.

Нагадаємо, що згідно нового освітнього закону, в Україні стає можливою сімейна освіта.