Біля Львова автобус збив п’яного пішохода

На об’їзній Львова нетверезий пішохід потрапив під колеса автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 листопада о 1.15 на автодорозі «Західний об’їзд Львова» в районі села Скнилів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса «Сетра», 47-річний мешканець міста Рівне, скоїв наїзд на пішохода, 34-річного місцевого мешканця, котрий намагався перейти проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Лікарі діагностували у потерпілого «забої та алкогольне сп’яніння». Після надання йому медичної допомоги чоловік був відпущений додому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводяться слідчі дії.