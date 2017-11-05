Вантажний потяг переїхав дитину через матір, яка поспішала на електричку

На залізничному вокзалі у Лубнах мати з донькою підлізли під вагон і дівчинка втратила кінцівку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниця».

Небезпечна подія сталася на залізничному вокзалі у Лубнах, вранці, 5 листопада.

«Мати наразила 11-річну доньку на смертельну небезпеку. Вона вирішила перейти у невстановленому колію, на якій стояв вантажний поїзд. Мати з донькою підлізли під вагон. Коли поїзд рушив, дівчинка вискочити з-під вагона не встигла», – йдеться у повідомленні.

Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті дівчинка зазнала тяжкої травми – ампутацію ступні.

Мати свої дії пояснила тим, що поспішала на електропоїзд.

Залізничники вкотре застерігають від необачної та ризикованої поведінки і дорослих, і дітей на коліях. Водночас просять громадян не наражати себе і близьких на смертельний ризик і переходити колії лише у спеціально відведених місцях.