В Українців поменшало вихідних на новорічні та різдвяні свята

На новорічні та різдвяні свята українців чекатимуть дві пари потрійних вихідних. Але в цілому відпочивати будемо на день менше, ніж на зимові свята в минулому році, пише Урядовий кур’єр передає кореспондент Львівського порталу.

Водночас, передсвяткових робочих днів, укорочених на годину також не передбачено.

Вихідні на Новий 2018 рік в Україні триватимуть три дні – з 30 грудня (субота) по 1 січня (понеділок) включно. 31 грудня в 2017 році припадає на неділю. 7 січня (Різдво) 2018 року теж припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем. Таким чином, вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня.