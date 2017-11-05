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В історичних питаннях Польща чекає на кроки від України, – Ващиковський

Омелян Шевчук

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Польща вже дуже давно виступила з власними ініціативами для співпраці з Україною, тепер чекає на кроки з боку Києва. Про це під час візиту до Львова заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє «Польське радіо».

«Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі.

Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони», – сказав Ващиковський.

За його словами, відкритий до співпраці польський Інститут національної пам’яті, який хоче проводити роботи з  пошуків останків польських жертв періоду Другої світової війни.

«Якщо (…) крім декларацій, крім заяв МЗС будуть також конкретні кроки співпраці з Польщею, то ми, звісно, будемо відкритими», – запевнив глава польської дипломатії.

Ващиковський також прокоментував заяву МЗС України, у якій українське дипломатичне відомство виступило із запевненням, що в Україні немає антипольських настроїв.

«Заява МЗС України про те, що серед українців немає антипольських настроїв, дуже нас тішить, але в історичних питаннях ми чекаємо конкретних змістовних кроків», – сказав Ващиковський.

Він також додав, що Польща помічає приязне суспільство в Україні. «Проте також помічає різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно», – відзначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

У відповідь українське МЗС заявило, що в Україні немає антипольських настроїв, а більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі.

Як відомо нещодавно, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висунув Польщі зустрічні претензії і відреагував на «погрози».

«Саме на території Польщі за останні 3 роки 14 разів було сплюндровано хрести на українських могилах. Натомість на українській території було 4 випадки плюндрування  польських пам’ятників – усі ті пам’ятники відновлені. На польській території жоден український пам’ятник досі не відновлено», – заявив В’ятрович.

За його інформацією, у Польщі близько 40-50 українських пам’ятників неналежно оформлені з точки зору польського законодавства, а в Україні понад 150 польських пам’ятників не мають належного законодавчого оформлення… Українська сторона пропонувала легалізувати всі пам’ятники на всі, але польська сторона «цю пропозицію не приймає і не пропонує нічого іншого».

ЄП

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