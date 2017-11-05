Українець намагався перевезти бурштин до Польщі у подушці

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Угринів», прикордонники Львівського загону учора виявили майже 20 кілограмів необробленого бурштину, який ховали у подушці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону ЗРУ ДПС України.

Вивезти товар до сусідньої країни намагався наш співвітчизник, який їхав автомобілем «Dodge». Однак під час проведення перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю у багажному відділенні, під декоративною обшивкою автомобіля, оглядова група виявила прихований бурштин. В подальшому каміння працівники пункту пропуску знайшли також і в подушці, яка знаходилась у салоні автівки. Всього у сховках було знайдено 19,5 кілограмів «сонячного каміння».

Стосовно чоловіка складено адмінпротокол, виявлене каміння вилучено. Сума оцінки товару встановлюється.