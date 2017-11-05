У центрі Харкова розстріляли людину

У центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю «Ауді». Водій іномарки загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Клочківській сталося вбивство, надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліці,ї 4 листопада близько 23:30.

Поліцейські проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи вбитого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину.

Слідчі дії тривають.