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У центрі Харкова розстріляли людину

Омелян Шевчук

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У центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю «Ауді». Водій іномарки загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Клочківській сталося вбивство, надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліці,ї 4 листопада близько 23:30.

Поліцейські проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи вбитого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину.

Слідчі дії тривають.

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