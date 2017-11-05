У Дніпрі підірвали п’ятьох поліцейських

Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, а ще один патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпровської області.

За даними відомства, подія сталася в ніч з 4 на 5 листопада у Самарському районі Дніпра. Під час виїзду на виклик «квартирна крадіжка» підозрювані почали чинити опір. Вони застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.

Внаслідок вибуху гранати 4 поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості, ще один правоохоронець отримав дотичне поранення руки.

Всім постраждалим надана медична допомога. Поліція вживає всі необхідні заходи для встановлення обставин події та затримання зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.