ОСТАННІ НОВИНИ

Невідомий водій позбавив газу семи населених пунктів на Львівщині

Омелян Шевчук

|

На Львівщині невідомий автомобіль позбавив газопостачання семи населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, вчора о 22:05 надійшло повідомлення про те що близько 18:00 в місті Судова Вишня Мостиського району по вул. Заводській, 15 невідомим автомобілем було пошкоджено трубу газопроводу середнього тиску діаметром 63 мм.

Аварійною бригадою Мостиського УЕГГ проведено аварійне відключення газу на ГРП, внаслідок чого, припинено подачу газу 2432 абонентам в 7 населених пунктах: м. Судова Вишня, с. Волостків, Вовчищовичі, Дидятичі, Дмитровичі, Стоянці та Княжий Міст.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів