Невідомий водій позбавив газу семи населених пунктів на Львівщині

На Львівщині невідомий автомобіль позбавив газопостачання семи населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, вчора о 22:05 надійшло повідомлення про те що близько 18:00 в місті Судова Вишня Мостиського району по вул. Заводській, 15 невідомим автомобілем було пошкоджено трубу газопроводу середнього тиску діаметром 63 мм.

Аварійною бригадою Мостиського УЕГГ проведено аварійне відключення газу на ГРП, внаслідок чого, припинено подачу газу 2432 абонентам в 7 населених пунктах: м. Судова Вишня, с. Волостків, Вовчищовичі, Дидятичі, Дмитровичі, Стоянці та Княжий Міст.