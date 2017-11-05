На Львівщині відтворили події часів утворення ЗУНР

Сьогодні, 5 листопада, відбувся урочистий марш слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки та театралізоване військово-історичне дійство «Бої за столицю – Львів» поблизу Ратуші та у парку «На валах». Про це Львівському порталу повідомляють організатори дійства.

Центральними вулицями міста пройшов марш слави ЗУНР. Понад 60 містян та реконструкторів із інших областей України у формі Української Галицької армії пройшли від скверу «На Валах» через проспект Свободи до площі Ринок у супроводі оркестру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що виконував відомі стрілецькі пісні та марші. Так, у супроводі військової техніки, учасники маршу слави ЗУНР скандували «Слава!» січовим стрільцям, що 99 роки тому допомогли проголосити створення ЗУНР.

Окрім того, громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» провела перед Ратушею та у сквері «На Валах» театралізоване військово-історичне дійство ««Бої за столицю – Львів», яке відтворило події 1918 року. За словами реконструкторів, ці локації для відтворення вибрали не випадково. Взялись відтворювати події у тих місцях, де вони справді відбувались 99 років тому.

Фото: ЛОДА