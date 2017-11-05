На Львівщині розшукують школяра, який зник тиждень тому

На Львівщині уже восьмий день ведуться пошуки 14-річного Юрія Породька, який 28 жовтня пішов із дому та досі не повернувся. Про це повідомляють рідні дитина на «Варта1».

«28 жовтня 2017 року, у Жовківському районі пішов з дому та до сих пір не повернувся 14-річний Юрій Породко. Хлопчина навчається в Куликівській ЗОСШ, у 9-му класі. Був одягнений: чорну куртку, спортивні штани з синіми вставками, кросівки зеленуватого кольору, сіра шапка», – йдеться у повідомленні.

Якщо комусь відоме місце перебування хлопця, або куди він міг податися, прохання телефонувати на лінію «102».

За останніми даними дитину знайдено! Вдячні усім, хто долучився.