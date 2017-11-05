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На Львівщині молодий водій злетів у кювет

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На Львівщині 20-річний водій не впорався із керуванням та злетів у кювет. У ДТП постраждало двоє осіб, серед них 15-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Небезпечна подія трапилася 04 листопада о 04:15 у с. Ходорківці Жидачівського району. 20-річний водій автомобіля «Мазда», житель с. Репехів Жидачівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок події отримали травми двоє людей – 15-річний житель Львова, а також 24-річний житель с. Квітневе Жидачівського району.

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