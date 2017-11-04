Викрадений в Польщі Audi Q7 намагалися вивезти в Білорусь

В пункті пропуску «Доманове», що в Волинській області співробітники Держприкордонслужби викрили крадений «Ауді». Автівкою планував виїхати в Білорусь наш співвітчизник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання на транспортний засіб бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що автомобіль «Ауді Q7» 2009 року випуску розшукується правоохоронцями Польщі через викрадення. Крім того, було встановлено, що, певно, замітаючи сліди, відразу після викрадення, автівка була переміщена в одну з країн Європи, а далі в Україну і вже після цього нею намагалися виїхати в Білорусь.

Проте реалізувати задумане порушникам не вдалося. Поки автівка долала шлях до кордону з Білоруссю правоохоронці Польщі подали її в міжнародний розшук і українські прикордонники її виявили та затримали.

В даний час поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі автомобіль передано співробітникам Нацполіції в Волинській області для з’ясування всіх обставин.

Відмітимо, що співробітники прикордонного відомства з початку року відповідно до інформації з баз даних Інтерполу вже реалізували більше 2600 спрацювань, 186 з яких відносно саме транспортних засобів.

Фото ілюстративне