ОСТАННІ НОВИНИ

Викрадений в Польщі Audi Q7 намагалися вивезти в Білорусь

Омелян Шевчук

|

В пункті пропуску «Доманове», що в Волинській області співробітники Держприкордонслужби викрили крадений «Ауді». Автівкою планував виїхати в Білорусь наш співвітчизник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання на транспортний засіб бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що автомобіль «Ауді Q7» 2009 року випуску розшукується правоохоронцями Польщі через викрадення. Крім того, було встановлено, що, певно, замітаючи сліди, відразу після викрадення, автівка була переміщена в одну з країн Європи, а далі в Україну і вже після цього нею намагалися виїхати в Білорусь.

Проте реалізувати задумане порушникам не вдалося. Поки автівка долала шлях до кордону з Білоруссю правоохоронці Польщі подали її в міжнародний розшук і українські прикордонники її виявили та затримали.

В даний час поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі автомобіль передано співробітникам Нацполіції в Волинській області для з’ясування всіх обставин.

Відмітимо, що співробітники прикордонного відомства з початку року відповідно до інформації з баз даних Інтерполу вже реалізували більше 2600 спрацювань, 186 з яких відносно саме транспортних засобів.

Фото ілюстративне

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів