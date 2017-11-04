В Уряді обіцяють підвищення пенсій інвалідам

Наступний етап підвищення пенсій інвалідам розпочнеться 1 грудня. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувалися тільки трудові пенсії. Соціальні пенсії, в тому числі виплати інвалідам, будуть збільшуватися зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення прожиткового мінімуму у нас відбувається з 1 грудня цього року», – повідомив Розенко.

Віце-прем’єр також прокоментував виплати «дітям війни».

«Дітям війни» жодного разу з 2004 року не платили надбавки до пенсій в повному обсязі, бо виділення такої категорії громадян було виключно популістським рішенням тодішньої влади», – підкреслив політик.

УП