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Українців закликають долучилися до найбільшої за всю історію ООН петиції

Омелян Шевчук

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ООН зафіксувала подачу другої найбільшої петиції у світовій історії. Її передали представники організації «Лікарі проти насильницького видаляння органів» (DAFOH – Doctors Against Forced Organ Harvesting). Документ, під яким протягом п’яти років поставили підписи понад 2,7 мільйона чоловік у більш ніж 50 країнах світу, закликає Верховного комісара ООН із прав людини вжити негайних заходів для припинення в Китаї нелюдської практики вилучення органів у живих людей, в’язнів совісті. Про це Львівському порталу повідомили ініціатори збору підписів.

Раптове і стрімке зростання в десятки разів кількості трансплантацій у Китаї почалося в 2000 році. За часом це співпало з початком масових репресій послідовників духовної практики Фалуньгун (інща назва Фалунь Дафа). На думку експертів, причиною репресій Фалуньгун стала надзвичайна популярність цього напрямку традиційної гімнастики цігун. У її основі – виконання п’яти комплексів вправ і дотримання принципу чесності, доброти і терпіння у повсякденному житті. У 1997 році за офіційними даними китайської влади кількість людей, які займалися цією практикою, досягла 70 мільйонів і перевищила чисельність правлячої в КНР комуністичної партії.

Генсек компартії Китаю того часу Цзян Цземінь вважав це загрозою для збереження ідеологічного контролю над населенням і в липні 1999 року почав широкомасштабні репресії щодо мільйонів мирних людей.

Людей, які займалися Фалуньгун, почали масово запроторювати до в’язниць і трудових таборів. Саме ці в’язні совісті і стали основним джерелом органів для трансплантацій.
За даними десятирічного дослідження колишнього держсекретаря Канади з Азійсько-тихоокеанському регіону Девіда Кілгура і міжнародного адвоката Девіда Мейтаса, а також журналіста Ітана Гутмана, що опублікували в 2016 році спільний звіт «Криваве видаляння органів. Бійня», починаючи з 2000 року, в КНР щорічно проводилося від 60 000 до 100 000 операцій з трансплантації. Більша частина жертв – це послідовники Фалуньгун, які є найчисленнішою групою в’язнів совісті, а також тибетці, уйгури, християни домашніх церков.

Організація DAFOH у 2016 році була номінована на здобуття Нобелівської премії миру за діяльність, спрямовану на зростання інформованості про неетичні методи трансплантації органів у Китаї та інших регіонах світу.

DAFOH має намір і далі збирати підписи. Ви можете поставити підпис тут: https://dafoh.org/petition-to-the-united-nations/.

У 2016 році Європарламент ухвалив декларацію 048/2016, що закликає припинити видаляння органів у в’язнів совісті в Китаї.
Того ж року палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію 343, яка також закликає покінчити з практикою примусового вилучення органів у послідовників Фалуньгун у Китаї.

З недавнього часу усе міжнародне співтовариство звернуло серйозну увагу на цей злочин. Інформація про нього була опублікована в таких великих виданнях, як Le Figaro, CNN, The Times, Daily Mail, The Globe and Mail, National Post і The Independent.

Просимо вас також будь-якими доступними вам способами зробити публічною інформацію про незаконне вилучення органів у КНР.

Зауважмо, що
За цей час в Україні зібрали понад 15 000 підпісів. До прикладу у Франції – понад 10 000.

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