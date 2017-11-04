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У зоні АТО постраждало троє українських військових

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Ворог активізував вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування. Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я. Сили АТО 17 разів, переважаючим вогнем, жорстко примушували ворога до миру. Унаслідок бойових дій троє наших військових отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки. Українські воїни жорстко відповідали противнику. У результаті цього протистояння, близько 19 години отримав поранення один наш військовослужбовець.

Також, під вогонь піхотного озброєння окупантів, увечері потрапили наші опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. А у районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів.

На Луганському напрямку, неподалік Новоолександрівки, унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО.

Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри окупанти били на підступах до Трьохізбенки. А увесь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.

На Приморському напрямку, увечері під вогнем проросійських найманців опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.

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