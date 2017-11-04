У Перу виявили мумії інопланетян?

У червні цього року світові ЗМІ облетіла звістка про те, що у Перу, в пустелі Наска, були виявлені п’ять загадкових мумій – з трьома довгими пальцями на руках і на ногах, а також з головами дивної, витягнутої форми і практично без вух. Вони настільки разюче відрізнялися від людських, що з’явилися припущення, що це можуть бути мумії інопланетян. Про це повідомляє ZIK із посиланням на Факти.

Багато вчених спочатку одразу заявили, що це явно підробка. І ось тепер, як повідомляє британське видання Daily Express, фахівець з будови скелета, доктор Едсон Віванко, ретельно вивчив мумії 1700-річного віку і прийшов до висновку, що вони справжні.

«Якби це було фальшивкою, я був би першим, хто підтвердив би це… Насправді дуже складно відтворити такі характеристики черепа. Тім’яна і потилична області, лобовий шов і інші анатомічні характеристики вказують на те, що череп справжній», – сказав учений, який додав, що ті, хто говорять про підробку, робили свої висновки навіть не наближаючись до мумій.

Пізніше ще один фахівець – доктор судової медицини Хосе Бенітес також заявив, що мумії справжні і що вони відрізняються від людських.

Ведеться подальше дослідження останків.

Як пише газета Daily Star, проведений в лабораторії канадського Університету Лейкхед аналіз ДНК однієї з мумій показав, що вона належить людиноподібній істоті. Відносно решти мумій аналізи ще не завершені. Поки що відомі три типи людиноподібних істот: неандертальці, кроманьйонці і денисовці. Необхідний більш детальний аналіз, щоб порівняти ДНК мумій з існуючими зразками і з’ясувати, то ж це за останки – людські чи інопланетні?

Додамо, що пустеля Наска – одне із найзагадковіших місць планети. Вона знаходиться на півдні Перу, в 400 км від Ліми і в 50 км від тихоокеанського узбережжя. У цій пустелі розташовані десятки ієрогліфічних ліній-малюнків, кожен довжиною у десятки, а той сотні метрів. Вважається, що ці лінії були створені представниками культури Наска між 200 роком до н. е. та 700 роком н. е. Так звані геогліфи Наска варіюються від простих ліній до детально зроблених зображень: колібрі, павуків, мавп, риб, лам та ящірок.

Фото: dailystar.co.uk