У Німеччині виявили корупційну схему з «омолоджування» авто для України

Прокуратура міста Галле порушила кримінальну справу проти трьох посадових осіб за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для вивезення до України. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомив у ефірі телерадіокомпанії MDR офіційний представник прокуратури Галле, головна підозра полягає в тому, що три чиновниці за грошову винагороду брали участь у корупційній схемі, «омолоджуючи» реєстраційні документи для автомобілів, які згодом ввозилися в Україну.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, вийти на слід нечесних на руку чиновниць допомогла інформація з України. «Схоже, якраз українські митники передали інформацію про зловживання німецьким колегам», – йдеться у публікації.

За даними прокуратури, до оборудки також були причетні три автодилери з Галле. Вони прагнули позбутися старих непривабливих автівок, тому підкуповували чиновниць з відомства реєстрації. Ті у свою чергу «знімали» із супровідних документів на машину кілька «зайвих» років.

Після цього авто із новим «свідоцтвом про народження» вирушало на український кордон і ввозилося за низьким акцизом.

Розслідування у справі розпочали ще у серпні. Тоді ж були проведені й обшуки в офісах автодилерів та відомствах реєстрації авто. На сьогодні виявлено щонайменше 82 автомобілі, реєстраційна документація яких викликає підозри у слідчих.

Підозрюваним співробітницям загрожує покарання строком від шести місяців до п’яти років позбавлення волі.

УП