У Львові затримали банду, яка причетна до розбійного нападу на іноземців

У Львові поліцейські за годину затримали групу осіб, причетних до розбійного нападу на іноземців. Відкрито кримінальне провадження. Про це львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 3 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Деревач Пустомитівського району, на іноземців, котрі їхали у автомобілі, було скоєно розбійний напад. Невідомі зловмисники, погрожуючи потерпілим зброєю, відібрали у них гроші та особисті речі, після чого сіли у свої машини та поїхали з місця події.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами, протягом години, правоохоронці затримали у Львові групу осіб, причетних до нападу.

За словами начальника Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковника поліції Сергія Богданова, серед затриманих – громадяни України, а також вихідці з Кавказького регіону та ще однієї іноземної держави. У них вилучено зброю та інші речові докази. Наразі встановлюються обставини події, вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 КПК України.

«Поліцейські з’ясовують з якою метою усі причетні до злочину іноземці перебувають на території нашої держави, чи є у них усі необхідні документи та чи не порушують вони візовий режим», – зазначив Сергій Богданов.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування, поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших подібних злочинів.