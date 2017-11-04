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У Львові пройшли змагання з черліденгу

Омелян Шевчук

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У Львові завершився третій Кубок Львівської області з черліденгу. Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

У змаганнях  взяли участь близько 130 спортсменок зі шкіл та клубів області.

За підсумками кубкових змагань кращими виявилися:

У номінації чер-данс-джаз соло серед дорослих:

1 місце – Мриц Анна-Марія, КДЮСШ “Здоров’я” ФСТ “Динамо”

У номінації чер-данс-джаз соло серед юніорів:

1 місце – Василишин Софія, КДЮСШ “Здоров’я” ФСТ “Динамо”

У номінації чер-данс-фрістайл команда серед дітей 5-8 років:

1 місце – СК «Львівські Янголи», CЗШ № 60

У номінації чер-данс-фрістайл команда серед дітей 8-12 років

1 місце – КДЮСШ «Здоров’я» ФСТ «Динамо».

Організатори змагань – Львівська обласна організація Всеукраїнської федерації чегліденгу груп підтримки спортивних команд. Головний суддя змагань – Наталія Блажко (Львів).

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