У Києві маршрутка вбила двох людей біля зупинки

В столиці на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464, повідомляє Еспресо.

На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей.

В результаті жінка померла на місці, а чоловіка в тяжкому стані забрала швидка, третьому потерпілому надали допомогу на місці та відпустили. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Згодом стало відомо, що поранений чоловік помер у швидкій дорогою до лікарні.