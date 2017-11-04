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У Києві маршрутка вбила двох людей біля зупинки

Омелян Шевчук

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В столиці на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464, повідомляє Еспресо.

На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей.

В результаті жінка померла на місці, а чоловіка в тяжкому стані забрала швидка, третьому потерпілому надали допомогу на місці та відпустили. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Згодом стало відомо, що поранений чоловік помер у швидкій дорогою до лікарні.

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