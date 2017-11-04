Сьогодні Львовом пройде молитовна хода. Центр міста частково перекриють

Сьогодні, 4 листопада 2017 року, об 11.00 год., в Львівській Катедрі (латинського обряду), що на пл. Катедральній, 1, відбудеться Богослужіння на честь Дня Пам’яті воїнів загиблих в АТО. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

На закінчення Богослужіння, о 12.00 год., відбудеться молитовна хода Пам’яті воїнів загиблих в АТО та молитва за мир в Україні.

Молитовна хода вирушить від пл. Катедральної 1 (Катедральний Собор Внебовзяття ПДМ) за маршрутом: пл. Катедральна – пл. Ринок – пл. Руська – вул. Винниченка 30 А (Храм Стрітеня Господнього).

Попередньо під час молитовної ходи відбудеться перекриття пл. Катедральної та вищевказаних вулиць від 10.00 год. до 14.00 год.