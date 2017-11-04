ОСТАННІ НОВИНИ

Саакашвілі заплатив штраф за прорив кордону

|

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень за незаконне перетинання кордону. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, пишуть «Українські Новини».

Звісно, він уже оплатив штраф», – сказав він.

Зі слів адвоката, Саакашвілі зробив це через банк. Інших деталей він не повідомив.

Як відомо, 10 вересня екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прорвався в Україну. Його прихильники, які зібралися у ПП «Шегині», прорвали кордон з української сторони.

Пізніше Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині держкордону. За рішенням суду, Саакашвілі мав заплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних податком мінімумів (3400 грн).

Також Саакашвілі зобов’язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.

У жовтні Апеляційний суд Львівської області залишив у силі рішення Мостиського райсуду про визнання Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

УП

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів