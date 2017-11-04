Саакашвілі заплатив штраф за прорив кордону

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень за незаконне перетинання кордону. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, пишуть «Українські Новини».

Звісно, він уже оплатив штраф», – сказав він.

Зі слів адвоката, Саакашвілі зробив це через банк. Інших деталей він не повідомив.

Як відомо, 10 вересня екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прорвався в Україну. Його прихильники, які зібралися у ПП «Шегині», прорвали кордон з української сторони.

Пізніше Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині держкордону. За рішенням суду, Саакашвілі мав заплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних податком мінімумів (3400 грн).

Також Саакашвілі зобов’язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.

У жовтні Апеляційний суд Львівської області залишив у силі рішення Мостиського райсуду про визнання Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

УП