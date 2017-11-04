Пишнотіла поліціянтка представить Україну на конкурсі краси

28-річна Вікторія Щєлко стане першою українкою, котра позмагається у світовому конкурсі краси для моделей плюс-сайз, який пройде в Сінгапурі, пише ТаблоІD із посиланням на ТСН.

Вікторія працює в київській поліції та має звання лейтенанта. А ще – аж п’ять вищих освіт: юридичну, психологічну, педагогічну, філологічну та з менеджменту і фінансів.

На змагання пишних красунь жіночка повезе сукні українські сукні та віночки. Сама ж жінка налаштована на перемогу.

Як відомо, у категорію плюс-сайз модель перейшла після народження доньки Злати чотири роки тому, хоча й не одразу прийняла та полюбила своє нове тіло. Нині вага Щєлко становить 83 кілограми, параметри красуні – 100-76-106.