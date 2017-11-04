ОСТАННІ НОВИНИ

Пишнотіла поліціянтка представить Україну на конкурсі краси

Омелян Шевчук

|

28-річна Вікторія Щєлко стане першою українкою, котра позмагається у світовому конкурсі краси для моделей плюс-сайз, який пройде в Сінгапурі, пише ТаблоІD із посиланням на ТСН.

Вікторія працює в київській поліції та має звання лейтенанта. А ще – аж п’ять вищих освіт: юридичну, психологічну, педагогічну, філологічну та з менеджменту і фінансів.

На змагання пишних красунь жіночка повезе сукні українські сукні та віночки. Сама ж жінка налаштована на перемогу.

Як відомо, у категорію плюс-сайз модель перейшла після народження доньки Злати чотири  роки тому, хоча й не одразу прийняла та полюбила своє нове тіло. Нині вага Щєлко становить 83 кілограми, параметри красуні – 100-76-106.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів