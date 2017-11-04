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Під час облави призовників у Львові нікого не затримали?

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У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox, у провулку Крива Липа. Однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат у відомствах відмовились, передає Радіо Свобода.

«Зараз ми не можемо розповісти подробиць, а озвучмо їх під час брифінгу. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти», – сказав офіцер групи з роботи із громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк.

Тим часом, у прес-службі патрульної поліції Льовова повідомили, що їхні патрульні були присутні під час подій біля «Парадоксу», і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

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