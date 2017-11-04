Нічна облава на призовників у Львові

Уночі з п’ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на студентів. За повідомленнями очевидців, 4 листопада близько 00:00 близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа і почали перевірку документів, повідомляє Zaxid.Net.

Першою про це у Facebook повідомила студентка Софія Галан, яка була в той момент на місці подій. «Проїзд Крива Липа перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку. Відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови, що денна форма навчання. Частина військових з поліцією намагались прорватись в заклад Paradox», – написала Софія Галан.

У коментарі вона уточнила, що поліція та військові були в бронежилетах і з масками на обличчях.

«Сказали що це в них якась операція (говорили якусь назву). На виході з Кривої Липи стояло 5-7 військових. Перевіряли студентів, питали, чи вчаться на денній формі. Після пред’явлення студентського відпускали», – розповіла Софія Галан.

Також, за її словами, військові намагалися влаштувати перевірку і всередині нічного клубу Paradox.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська заперечила участь поліції у цих подіях.

У військовому комісаріаті Львівської області, який є організатором акції, наразі не коментують нічну облаву.

Водночас проведення нічної перевірки призовників у розмові із підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

«Якщо говорити юридичною мовою, то дозволено все, що не заборонено законом. Знаєте, військові виконують не свої особисті заходи, а заходи, що стосуються національної безпеки. Адже зараз відбувається призов на національну службу і багато людей добровільно прийшли і виконують свій обов’язок, а іншим треба дати для цього стимул. Тому, щоб вчасно провести заходи, організовуються такі випадки для вручення повісток. Законодавством це, на жаль, не дуже врегульовано. Але можу сказати, що нікому наручники не одягали, нікого не лякали», – заявив Олександр Поронюк.

Водночас наразі немає інформації про кількість вручених повісток. Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко повідомив, що всі деталі щодо спецоперації у провулку Крива Липа озвучать на спеціальному брифінгу.

Варто зауважити, що місце і час проведення облави вибрані не випадково. Провулок Крива Липа дуже популярний серед студентів та молоді, тим більше у п’ятницю ввечері, оскільки тут розташовані багато розважальних закладів. Окрім того, достатньо перекрити провулок з двох боків, щоб ніхто не зміг втекти. Раніше з провулку можна було вибратися кількома прохідними дворами, однак після численних реконструкцій і добудов це стало неможливо.

Як відомо, 28 жовтня подібна операція відбулася у Києві, коли поліція влаштувала облаву у нічному клубі Jugendhub, де проходила вечірка «Головная боль», та затримала багатьох відвідувачів, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. Тоді легітимність операції пояснювали «здійсненням досудового розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку».

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