ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині рецидивіст викрав вантажівку і потрапив у ДТП

Омелян Шевчук

|

На Яворівщині раніше судимий причетний до викрадення вантажівки. Не впоравшись з керуванням, зловмисник з’їхав у кювет, залишив там машину, а сам втік з місця пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Яворівський відділ поліції 3 жовтня звернувся 23-річний житель району. Він повідомив, що з території місцевого підприємства намагалися викрасти автомобіль «ЗІЛ-131».

Поліцейські попередньо встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Проникнувши на територію підприємства, яке знаходиться під охороною, зловмисник спробував заволодіти вантажівкою. Однак, не впоравшись із керуванням, він з’їхав у кювет, де і залишив машину.

За фактом відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми..

Проводиться досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів