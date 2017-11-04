На Львівщині рецидивіст викрав вантажівку і потрапив у ДТП

На Яворівщині раніше судимий причетний до викрадення вантажівки. Не впоравшись з керуванням, зловмисник з’їхав у кювет, залишив там машину, а сам втік з місця пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Яворівський відділ поліції 3 жовтня звернувся 23-річний житель району. Він повідомив, що з території місцевого підприємства намагалися викрасти автомобіль «ЗІЛ-131».

Поліцейські попередньо встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Проникнувши на територію підприємства, яке знаходиться під охороною, зловмисник спробував заволодіти вантажівкою. Однак, не впоравшись із керуванням, він з’їхав у кювет, де і залишив машину.

За фактом відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми..

Проводиться досудове розслідування.