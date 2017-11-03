У центрі Кам’янки-Бузької невідомі познущались над деревами у скверах. Збитки оцінено майже у 80 тисяч

У Кам’янці-Бузькій невідомі завдали шкоди деревам у скверах в центрі міста на майже 80 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції.

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Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено заходи держконтролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Кам’янка-Бузької міської ради.

“В ході проведення рейдової перевірки держінспекторами з ОНПС виявлено факт пошкодження дерев до ступеня припинення та неприпинення росту під час формування крони дерев у скверах в центрі міста. Сума збитків завданих державі становить 78 150 грн”, – повідомили екоінспектори.

Держінспекцією вживаються заходи стосовно притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.