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У Стрию рецидивіст майстерно ошукав пенсіонера

Олександр Косик

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В Стрию раніше судимий скористався мобільним телефоном пенсіонера, щоб заволодіти його грошима. Поліцейські встановили особу зловмисника. За скоєне правопорушення йому загрожує до трьох років обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Стрийський відділ поліції 30 жовтня звернувся 62-річний місцевий мешканець. Він повідомив про зникнення його грошових коштів у сумі 7 000 гривень, які зняли з кредитної картки.

Як встановили поліцейські, до скоєння правопорушення причетний раніше судимий 19-річний стриянин. Він позичив у потерпілого мобільний телефон для здійснення дзвінка, зайшов з ним до закладу, де знаходився банкомат. Гроші зняв з рахунку пенсіонера за допомогою функції, яка дозволяє отримати готівку без наявності банківської картки. Після цього юнак повернув телефон власникові і пішов.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці попереджають: нікому не довіряйте свій мобільний телефон, особливо – незнайомим чи малознайомим громадянам. Зловмисники можуть використати його для вчинення злочину або ж просто ним заволодіти.

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