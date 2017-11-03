У Стрию 16-річний юнак зберігав вдома зброю та наркотики

У Стрию юнак зберігав зброю для самозахисту, а канабіс – для власного вживання. І пістолет, і речовина, зовні схожа на наркотичну, вилучені та скеровані на експертні дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Стрийського відділу поліції 1 листопада отримали інформацію про те, що 16-річний місцевий мешканець може зберігати зброю. Під час її перевірки правоохоронці виявили за місцем проживання юнака предмет, схожий на пістолет. Також підліток мав при собі пакет з речовиною рослинного походження.

«За словами юнака, в пакеті був канабіс для власного вживання, а зброю вінтримав для самозахисту. Зараз ми встановлюємо їх походження та інші обставини», – повідомив начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Призначено експертизи, триває досудове розслідування.