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У наступному році авіакомпанія Yanair хоче запустити прямий рейс зі Львова до Батумі

Соломія Григор'єва

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Генеральний директор авіакомпанії Yanair Ярослав Агафонов повідомив про плани відкрити в літньому сезоні 2018 року рейс Львів-Батумі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького.

«Ми сьогодні вперше анонсуємо відкриття нової авіалінії в літньому сезоні 2018 року: Львів-Батумі. Ми до цього зараз активно готуємося, найближчим часом будемо вводити напрям у продаж. У мене немає сумніву, що лінія Львів-Батумі відбудеться», – сказав Агафонов.

Він зазначив, що стратегія розвитку компанії на 2018 рік передбачає, зокрема, збільшення частоти рейсів між Україною та Грузією, а також використання більш містких літаків.

«Ми вже дійшли до рішення використовувати більш місткі літаки: Boeing 737-400 і Airbus 320/321», – сказав генеральний директор авіакомпанії.

Також він відзначив зростання попиту на напрямок Україна-Грузія.

«Вперше в цьому році ми не скорочуємо польоти у зимовому розкладі», – додав Агафонов.

В свою чергу, директор аеропорту Львів Тетяна Романовська висловила сподівання, що, врешті, вдасться відкрити постійне авіасполучення з Грузією, яке вже неодноразово анонсувалось компанією Yanair та якого давно очікують чимало пасажирів.

«Yanair тривалий час успішно співпрацює з нами, здійснюючи чартерні перевезення. Вже декілька разів вони анонсували плани впровадження постійних авіарейсів на Грузію. Сподіваємось, що хоч цього разу вдасться відкрити такий очікуваний для багатьох пасажирів напрямок», – зазначила Романовська.

Компанія Yanair (ТОВ «Янейр ЛТД.») зареєстрована 15 червня 2012 року в Житомирі. У липні 2013 року отримала сертифікат на здійснення діяльності.

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