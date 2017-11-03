У Львові відкриють виставку фотопортретів жінок з онкологією

ГО «Афіна. Жінки проти раку» та БФ «Рожева Стрічка України» запрошують на відкриття фотовиставки у Львові «Ті, що живуть наперекір» в рамках Всеукраїнського туру фотопроекту «Без рожевих окулярів». На виставці будуть жіночі портрети в двох кольорах, щоб привернути увагу громадськості до проблем жінок з онкологією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відкриють виставку чорно-білих світлин жінок, які пережили страшну хворобу, 7 листопада о 18.00 на 2-му поверсі Палацу мистецтв (вул. Коперника, 17). Тут плануються зустрічі з учасницями вернісажу, місцевими діячами культури та мистецтв, профільними лікарями. Виставка триватиме до 14 листопада.

«Проект спрямований на те, щоб подолати стійку фобію в суспільстві та ознайомити широкий загал з історіями чарівних жінок різного віку, різних соціальних груп, різного сімейного стану, що живуть з діагнозом «Рак». Зберегти життя та його подовжити можна тільки шляхом ранньої діагностики та виявлення хвороби вчасно. Лікування на пізніх стадіях дуже коштовне. Держава не взмозі надати соціальну допомогу дорослим онкохворим. Навіть профілактичні заходи щодо попередження цього захворювання в нашій країні малодієві. А тим, кому довелося стикнутися з конкретним діагнозом, залишається сподіватися лише на допомогу друзів, волонтерів й об’єднань самих громадян, що вимушені самостійно протистояти недузі та виборювати собі життя. І жити наперекір «національним особливостям» державної медицини, бюрократичним перепонам та упередженому ставленню широкого загалу», – зазначають організатори проекту.