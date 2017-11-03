У Львові відкрили перший в Україні віртуальний музей класичної музики і бібліотеку Вольфа

В УКУ відбулось офіційне відкриття бібліотеки Вольфа і першого в Україні віртуального музею класичної музики у рамках симпозіуму «Ex umbra in solem». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Відкриття бібліотеки та музею розпочалось з представлення концепції та вітальних слів спікерів. Гарвардський професор Крістоф Вольф перерізав стрічку. Музичний твір виконав хор Барокової капели Львівської музичної академії. Також усі оглянули стенди з експонатами.

Німецький професор Крістоф Вольф подарував Львову унікальну колекцію старовинних нот і книжок. Вони доступні у Центрі ім. Митрополита Андрея Шептицького.

Професор Крістоф Вольф є найбільшим у світі дослідником Йоганна Себастьяна Баха і синів. Кілька років тому музикознавець зробив сенсаційну знахідку манускриптів Баха-молодшого у київському архіві. Ці твори у Західній Європі вважали втраченими.

Оригінали передали Берліну, але факсиміле цих творів Крістоф Вольф подарував Львову. Це сотні книжок ‒ і мистецтвознавчі, і, головне, перевидані віднайдені ноти у 50 томах.

«Нам фактично передали факсимільні видання творів сина Баха, які професор знайшов у Києві. І у чому особлива цінність цих видань ‒ що поруч із копіями рукописів є переклад на сучасну музику. По-друге, воно із ґрунтовною вступною статтею і коментарями, чому має звучати саме так, саме на такому інструменті», ‒ пояснює працівниця Центру ім. Митрополита Андрея Шептицького Оксана Палій.

Музиканти з різних міст України вже подали запити, аби побачити ці ноти. Вони будуть у вільному доступі у залі мистецтв.

«Будь-хто, хто цікавиться музикою професійно, чи є любителем, чи просто хоче потримати в руках ці ноти, може прийти і вільно користуватися ними», ‒ запевняє Олег Яськів, директор Центру.

У цьому ж залі мистецтв відкрили перший в Україні віртуальний музей класичної музики. Відвідувачі зможуть одягати шолом і віртуально потрапляти у помешкання Моцарта чи будь-якої іншої легенди.

Відкриття музею відбулось у межах міжнародного симпозіуму «Ex umbra in solem», який триває 2-5 листопада. Саме на цей симпозіум приїхали Крістоф Вольф, викладачі з Гарварда, Кембріджа, університетів Цюріха, Берліна, Генуї.

«Після сенсаційного віднайдення рукописів Баха в Києві і після того, як професор Вольф подарував Україні свою особисту бібліотеку, виникла ідея такого симпозіуму для того, щоб дати можливість музикознавцям і професору Вольфу розповісти про сенсаційні музичні знахідки у світі, а також про ті архіви, які ще не знайдені, але є шанс знайти, в тому числі в Україні», ‒ повідомив організатор симпозіуму Іван Духнич.

У межах міжнародного симпозіуму «Ex umbra in solem» до Львова завітали музиканти та музикознавці світового рівня з кількох континентів. Професори найпрестижніших університетів та музичних закладів зі США, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Італії, Польщі та Бразилії приїхали до Львова, щоб разом із українськими колегами обговорити нещодавно віднайдені в Україні та в світі музичні манускрипти.

Почесним гостем події є відомий музикознавець, гарвардський професор Крістоф Вольф, який розповів про знайдені архіви Баха у Києві та урочисто відкрив «Бібліотеку Вольфа» у центрі ім. Шептицького у Львові.

«Наприкінці дев’яностих легендарний музикознавець Крістоф Вольф разом з українськими колегами знайшов в Києві старовинні архіви берлінської співочої академії, які були вивезені з Німеччини під час Другої світової війни», – пояснює співорганізатор симпозіуму Іван Духнич. – «Ми запросили професора Вольфа знову до Львова, щоб відновити пошуки втрачених шедеврів. Є великі шанси знайти не тільки решту рукописів Баха в Україні, а й невідомі твори Моцарта, син якого жив у Львові, та праці багатьох інших геніїв. Ці манускрипти коштують мільйони доларів. В Україні ще багато малодосліджених архівів і музейних фондів. А можливо, безцінні манускрипти просто ховаються в когось вдома серед старих паперів?»