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У 60-річної львів’янки внаслідок ДТП розколовся череп

Олександр Косик

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У Львові внаслідок наїзду автомобіля жінка опинилась в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 листопада о 18.10 по вулиці Величковського. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», яким керував 29-річний львів’янин, скоїв наїзд на 60-річну жінку-пішохода. Внаслідок наїзду потерпілу було госпіталізовано у реанімацію з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом основи черепа».

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

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