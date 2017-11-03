Народний артист України закликав переходити дорогу лише на «зелене» світло

Народний артист України Федір Стригун закликав жителів Львівщини переходити дорогу лише на «зелене» світло світлофора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ОДА.

Суть відеоролику у тому, що навіть репетиція прем’єри вистави не змусить режисера порушувати правила дорожнього руху, ризикувати життям і переходити дорогу на «червоне».

Як відомо, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації спільно з Dis-moll production створив серію соціальних роликів «Безпека на дорозі». Героєм першого ролику став Тарас Стадницький. Актор закликав водіїв пристібати пасок безпеки у авто.

Невдовзі департамент внутрішньої та інформаційної політики опублікує заключну серію із циклу соціальних роликів на цю тематику.