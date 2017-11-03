На трьох будинках у Львові встановлять нові меморіальні таблиці

Сьогодні, 3 листопада, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було прийнято рішення про погодження встановлення інформаційних таблиць юристам-міжнародникам: Луї Б. Сону, Гершу Лаутерпахту та Рафаелю Лемкіну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На вул. Замарстинівській, 21 встановлять інформаційну таблицю з метою увіковічення пам’яті юриста-міжнародника, ініціатора Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, прийнятої ООН у 1948 році, Рафаелю Лемкіну. У свою чергу на вул. Театральній, 6 встановлять інформаційну таблицю юристу-міжнароднику, судді Міжнародного суду ООН, прокурору Нюрнберзького трибуналу Гершу Лаутерпахту. Також, аби увіковічнити пам’ять юриста-міжнародника, професора Гарвардського університету, Університету Джорджії та Університету Джорджа Вашингтона, Луї Б. Сону встановлять інформаційну таблицю на вул. А. Гнатюка, 18.