На Львівщині прикордонники спіймали трьох нелегалів, які хотіли незаконно потрапити до Польщі

На кордоні з Польщею впіймали трьох нелегалів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Двоє громадян Іраку намагались незаконно перетнути державний кордон, щоб потрапити до сусідньої Польщі. Їхні плани зламав дільничний інспектор прикордонної служби, який помітивши підозрілих осіб одразу сповістив чергового відділу «Нижанковичі». Прикордонний наряд не забарився – за 250 м від лінії кордону горе мандрівників затримали. Стосовно затриманих складено протокол за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

Ще одного незаконного мігранта затримали прикордонники відділу «Краківець». Інформацію стосовно незнайомця надав місцевий житель. Група реагування виявила чужинця на відстані 1,5 км від лінії держкордону. Затриманий виявився громадянином Киргизстану.

Наразі всі троє затриманих перебувають у пункті тимчасового тримання Мостиського прикордонного загону.