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На кордоні затримали іноземця із контрабандою електрошокерів

Омелян Шевчук

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У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» виявили контрабандну партію електрошокерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону ЗРУ ДПС України.

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За даними прикордонників, контрабанду виявили у авто громадянина Німеччини.

«Під час огляду автомобіля «Фольксваген» німецької реєстрації, під керуванням  громадянина Німеччини на виїзд з України. Прикордонники виявили під обшивкою в стелі автомобіля тютюнові вироби у кількості 118 пачок. Водночас у обшивці бокових дверей виявили 29 електрошокерів різних виробників», – йдеться у повідомленні.

Товари заборонені для безмитного транспортування були вилучені.

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