МВФ висунув чотири вимоги для нового траншу

Міжнародний валютний фонд висуває чотири вимоги до України для отримання наступного траншу. Про це повідомив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передають «Українські Новини».

«Умовами для четвертого перегляду програми є прийняття закону про приватизацію, який забезпечить прозорий продаж держактивів, також вимогою була вже прийнята пенсійна реформа. Ми зараз оцінюємо, наскільки вона відповідає пенсійній системі», – заявив Люнгман.

«Необхідно також створення антикорупційного суду і врегулювання питання з цінами на газ – та постанова, яка була прийнята в лютому урядом», – сказав він.

Також Люнгман наголосив на необхідності прийняття земельної реформи.

«Ми не відмовилися від цієї реформи. Ми вирішили її відкласти на 2018 рік для того, щоб дати час для її комплексної розробки та знаходження консенсусу в суспільстві», – додав він.

Представник МВФ зазначив, що Україна вже виконала програму на 2/3, було отримано 12,5 млрд доларів.

Серед найважливіших проведених реформ він зазначив реформу банківського сектора, введення плаваючого курсу, таргетування інфляції, створення НАБУ і реформу енергетичного сектора.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%.

Також відомо, що Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду за програмою EFF у першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017 року, як передбачалося раніше.

Українська правда