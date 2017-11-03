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Львів’ян запрошують на громадське слухання по ремонту вулиці Бандери

Олександр Косик

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Мерія закликає містян приходити на громадське слухання з приводу запланованого ремонту вулиці Степана Бандери, яке відбудеться 24 листопада 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Місце проведення — Головний корпус НУ «Львівська Політехніка». (м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12).

Початок заходу о 17.00. Реєстрація відбуватиметься з 16.40 до 17.00.

Захід проводиться за ініціативи депутатського корпусу Львівської міської ради.

Реєстрація учасників громадського слухання проводиться на підставі паспорту громадянина України (для посвідчення особи та підтвердження місця реєстрації проживання).

Матеріали, надані ініціатором.

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