В’ятрович висунув Польщі зустрічні претензії і відреагував на «погрози»

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що Польща гальмує вирішення проблеми взаємної легалізації пам’ятників. Так він прокоментував телеканалу «112 Україна» слова польського сенатора й історика Яна Жарина, який звинуватив Україну у варварській поведінці щодо питань історичної пам’яті.

За словами В’ятровича, жодних підстав для таких звинувачень немає

«Це мені нагадує нашого східного сусіда, який бачить себе «Третім Римом». Боюся, що вже з’явилися польські політики, які бачать Польщу «Четвертим Римом» – і очевидно, тут ідеться про якісь імперські замашки», – сказав український історик.

«Саме на території Польщі за останні 3 роки 14 разів було сплюндровано хрести на українських могилах. Натомість на українській території було 4 випадки плюндрування польських пам’ятників – усі ті пам’ятники відновлені. На польській території жоден український пам’ятник досі не відновлено», – заявив В’ятрович

«Якщо говорити про варварство – очевидно, треба говорити саме про варварство на польській території по відношенню до українських пам’ятників», – додав він.

В’ятрович заявив: “Саме відсутність реакції польської влади на акти плюндрування і вандалізму протягом 3 років, а таких було 15 – і останній відбувся у квітні, напередодні річниці акції «Вісла», саме відсутність реакції і бажання розслідувати, хоча вони відбувалися у прямому ефірі, записувалися на відео… саме це примусило нас заявити, що ми призупиняємо процес легалізації польських пам’ятників і видачу дозволів на пошук польських могил на українській території».

«Ми очікували, що після цього буде бажання польської сторони для того, щоб вирішити цю проблему. Вважаємо, що вона абсолютно надається до вирішення. Натомість ми бачимо зараз бажання роздути проблему, небажання сідати за стіл переговорів, бажання створювати якісь нові структури і постійні політичні погрози з польського боку», – додав він.

До таких же погроз В’ятровича відніс заяву міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського про можливість оголосити персонами нон грата у Польщі українських посадовців, які стоять на заваді незаконним польським пам’ятникам на українській території.

«Це абсолютно неймовірна заява – оголошувати персонами нон грата всіх посадовців за їхню вимогу дотримуватися чинного в Україні законодавства. Це абсолютно небачені підходи до міжнародної політики», – заявив керівник Українського інституту національної пам’яті.

В’ятрович сказав, що у Польщі близько 40-50 українських пам’ятників неналежно оформлені з точки зору польського законодавства, а в Україні понад 150 польських пам’ятників не мають належного законодавчого оформлення.

За його словами, українська сторона пропонувала легалізувати всі пам’ятники на всі, але польська сторона «цю пропозицію не приймає і не пропонує нічого іншого».

«Тим часом нищаться українські пам’ятники у Польщі й виникають нові незаконні польські пам’ятники в Україні – днями спорудили такий пам’ятник у Вінницькій області», – заявив чиновник.

За словами В’ятровича, поки що відбулася лише одна зустріч уповноважених органів, а політизація процесу триває.

Українська правда