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У зоні АТО загинув ще один український захисник

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За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 17 разів порушили перемир’я. Збройні сили України 13 разів вогнем у відповідь жорстко пригнічували активність ворога. На жаль, за добу один український воїн загинув. Один був поранений, ще один захисник отримав бойову травму.

Так, увечері бойовики 4 рази били по наших позиціях неподалік Кримського, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння та міномети калібру 82 міліметри. Бійці АТО симетрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння, близько 23 години отримав бойову травму один український захисник. Крім того, після 18 години окупанти випустили 8 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Приморському напрямку ввечері найманці майже годину вели вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогнатівки. Також, за уточненими даними, вчора вдень унаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Національної гвардії України, а ще один отримав важкі поранення.

На Донецькому напрямку «гарячою точкою» й надалі залишається Авдіївська промзона. Тут увечері противник декілька годин бив із різних видів гранатометів по наших позиціях. Під вогонь із цієї ж зброї, наприкінці доби потрапили і оборонці Луганського і Майорська.

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