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У Львові рятують вівчарку Катю, яку знайшли лежачою на залізничній колії

Катерина Родак

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У Львові 26 жовтня небайдужі волонтери врятували собаку, яка лежала на залізничній колії. Зараз тварина потребує дороговартісного лікування. Про це повідомили у притулку «Милосердя».

Паралізовану вівчарка, яку назвали Катею, декілька годин лежала на залізничній колії.

«Дуже потрібна допомога вівчарці Каті знайденої с. Підбірці на залізничних шляхах! Собаку скоріш за все відкинуло хвилею від потягу, в результаті перелом хребта зі зміщенням, розтрощений хребець, пошкоджений кістковий мозок. Завдяки дівчатам Yulia RadlinskaiaСветлана Хеха,які терміново поїхали, знайшли і доставили собаку в ЛКП «Лев»,в собаки з’явився шанс на життя», – повідомили у собачому притулку.
Прогноз лікарів: Каті терміново потрібно робити операцію, фіксувати хребет. Без операції шансів у неї немає.

«Потім довгий шлях реабілітації, через 2-3 місяці у неї є шанс частково встати на лапи, пересуватися спінальної ходою. На перший час обов’язково візочок», – розповіли у притулку.
Зараз найголовніше питання – це знайти для Каті людей і місце, де з нею б займалися і допомагали в відновленні.

«Операцію проводитимуть в колінці « ЄВРОВЕТ», і коштувати вона буде близько 7 тис без стаціонару. Ще витрати по перебуванню в ЛКП «Лев» –  909 гривень за стаціонар і в борг зробили обстеження: аналізи крові і рентген», – зазначили у «Милосерді».
Відтак волонтери просять усіх небайдужих підтримати вівчарку Катю фінансово, а також шукають для собаки люблячу родину.

Реквізити для допомоги:

5363542305069776 Юлія Ґірняк (з поміткою – на допомогу Каті)

Фото: клініка “Євровет”

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