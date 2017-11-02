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Осмаєв розповів, як помститися Росії за Окуєву

Омелян Шевчук

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Чоловік убитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, як треба відповісти Росії на цей злочин. Про це йдеться в його інтерв’ю виданню «Кавказ.Реаліі».

На питання журналіста, чим потрібно відповісти вбивцям Аміни, Осмаєв заявив:

«Поверненням Криму і Донбасу, перемогою у війні. Думаю, це найбільш адекватна відповідь на загибель Аміни. А виконавців Аллах в будь-якому випадку покарає».

Він висловив надію, що після цього вбивства українські правоохоронні органи «з більшим завзяттям і бажанням» працюватимуть над замахом, скоєним на його життя 1 червня.

«Потрібно розуміти, що тут йде війна. Це не демагогія, це реальна війна з підступним ворогом. І, звичайно, є жертви. Діють групи терористів… діють і кадировці», – підкреслив Осмаєв.

За його словами, кадировці намагаються залучити на свою сторону політиків і громадських діячів за межами Росії, в тому числі і в Україні.

Як відомо, ввечері 30 жовтня біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула. Поранення отримав її чоловік – Адам Осмаєв, який сидів у машині поруч.

Він зокрема розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства: це дії російських спецслужб, вбивство з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні і помста Осмаєву жителів Чечні за те, що він пішов проти глави республіки Рамзана Кадирова.

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