На Винниченка у Львові відреставрують пам’ятку архітектури

У Львові реставрують будинок-пам’ятку архітектури на вул. Винниченка, 2. Відповідне оголошення про закупівлю розміщене на Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, на Винниченка, 2 проведуть ремонтно-реставраційні роботи фасаду будинку-пам’ятки архітектури. Замовником робіт є управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Очікувана вартість робіт – 666,9 тис. грн (вартість закупівлі робіт з будівельного підряду).

Роботи попередньо мають бути виконані до 31 грудня 2018 року.

Серед робіт, які мають бути виконані на цій будівлі:

Реставрація і відтворення штукатурки фасадів;

Фарбування обштукатуреної гладенької поверхні фасадів;

Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від забруднень.

Також реставрують браму будинку.