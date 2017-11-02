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На Львівщині потужно зіткнулися маршрутка і легковик: семеро людей – у лікарні

Катерина Родак

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На трасі Львів-Івано-Франківськ на території села Залісся трапилась ДТП за участі автобуса №323 та легкової машини. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Інформація про ДТП з’явилась у спільноті «Варта-1» у Facebook.

У відділі комунікації Нацполіції Львівському порталу повідомили, що поблизу села Залісся рейсовий автобус, який слідував за маршрутом Львів-Великі Глібовичі, потрапив у ДТП.

Попередньо, в лікарню доставлено п’ятеро пасажирів автобуса і двоє пасажирів легкового автомобіля.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи водіїв та усі деталі ДТП.

Як видно з фото з місця події, витягати людей з легковика допомагали рятувальники.

 

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