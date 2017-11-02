На Львівщині патрульні затримали трьох чоловіків, які в лісі незаконно спиляли майже 60 дерев

На Львівщині патрульні виявили та зупинили незаконну вирубку лісу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 17 години, патрульні, які несуть службу на дорогах державного значення, патрулювали ділянку дороги Львів-Шегині та почули звук бензопили зі сторони лісу. Заїзду до джерела звуку не було, тому інспектори вийшли зі службового автомобіля та направилися туди пішки через ліс. Згодом патрульні вийшли на ділянку, де троє невідомих спилювали дерева. Вони вже встигли зрубати близько 60 дерев. Інспектори їх зупинили, ніяких дозволів в них не було, пояснити, що вони тут роблять відмовилися. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Мостиського відділу поліції.

Нагадаємо, від 31 серпня 2017 року, у Кримінальному кодексі України посилено покарання за незаконну вирубку дерев та чагарників у лісах. Також вводиться адміністративна відповідальність за порушення вимог охорони природніх лісів, пралісів, квазіпралісів. Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Лісового кодексу України та Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Фото: патрульна поліція Львова